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電子股撐盤 台股震盪小漲7.9點

最新更新：2019/06/12 14:23

（中央社記者張建中台北12日電）台股今天量縮震盪整理，指數終場小漲7.9點，守在10600點之上，鴻海股價開平走高，收漲新台幣1.3元，電子類股指數漲0.56%，為支撐大盤收紅的一大助力。

加權指數今天收在10615.66點，漲7.9點，漲幅0.07%，成交值1008.87億元。

鴻海昨天首度自辦法人說明會，今天早盤股價中性表現，在72.4元平盤上下震盪，尾盤買盤湧入，股價一路走高，終場收在73.7元，漲1.3元，漲幅約1.8%。

股王大立光股東常會今天登場，執行長林恩平表示，7月開始進入傳統旺季，客戶啟動新機拉貨，營收可望比6月好。大立光股價今天表現平平，終場以平盤3575元作收。

聯電同時於今天舉行股東常會，預期第2季營運表現將可符合預期，第1季應為今年營運谷底，股價表現相對強勁，收在13.55元，漲0.15元，漲幅約1.12%。整體電子類股指數漲0.56%，為支撐大盤一大助力。

金融股在市場籌碼鬆動下，表現相對疲弱，類股指數跌1.17%，為盤面弱勢指標。

傳統產業股漲跌互見，汽車類股在裕隆股價重挫2.65%拖累下，類股指數下挫0.96%，表現相對弱勢。觀光類股表現相對強勢，類股指數漲0.85%。

分析師王兆立表示，台股短線醞釀挑戰10668點季線關卡，只是美中貿易戰後續發展仍將牽動國際股市走向，須密切留意。（編輯：楊玫寧）1080612

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