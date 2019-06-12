內政部：全國房屋租金平穩成長 無大幅波動

（中央社記者王承中台北12日電）內政部今天針對媒體報導台北市套房租金大幅成長表示，依主計總處發布消費者物價居住類房租指數顯示，過去一年全國租金年增率低於消費者物價總指數年增率，租金呈平穩成長趨勢，並無大幅波動。

房屋比價平台屋比統計指出，近3年租屋市場趨勢發現，台北市中心10坪套雅房月租由2017年5月新台幣1萬7570元，去年5月為1萬7500元，今年5月已漲到1萬8360元，今年5月較前年5月上漲4.5%。郊區較前年上漲3.3%；全市平均較前年上漲幅3.9%。

內政部今天表示，依據行政院主計總處所發布消費者物價居住類房租指數顯示，今年5月指數為102.60，相較去年5月指數101.71，過去一年全國租金年增率約0.88%，低於消費者物價總指數年增率0.94%，租金呈現平穩成長的趨勢，並無大幅波動，報載資料恐屬特殊案例。

內政部指出，依據台北市916件社會住宅包租代管資料顯示，平均租金約為1萬4000元，平均面積為17坪，而在台北市的包租代管案件中，均無低於3坪的住宅，低於10坪以下也不到1成，租金行情尚於可負擔範圍內。而報載蟻居房僅有147間，占整體租賃住宅市場比例尚為有限，另其租金漲幅達8%的情形，應屬特殊案例，內政部將持續關注租賃住宅市場變動情形。

內政部表示，為健全租賃住宅市場，「租賃住宅市場發展及管理條例」已在契約中規範，在承租期間不得任意調整租金，避免租金的哄抬。為掌握租金的變動趨勢，也規定租賃住宅服務業應每季將包租代管的租金等相關資訊申報，待包租代管案件資料庫數量足夠後，將進行統計分析及不定期揭露租金行情，以利提供國人更透明的租金行情資訊。（編輯：郭萍英）1080612