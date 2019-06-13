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台積電領跌量能萎縮 台股失守10600點

最新更新：2019/06/13 14:54
台股加權指數13日終場下跌54.65點，跌幅0.51%，收在10561.01點。（中央社檔案照片）
台股加權指數13日終場下跌54.65點，跌幅0.51%，收在10561.01點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北13日電）台股今天在國際股市普遍表現不佳，市場觀望氣氛濃厚下，收出本週第1根黑棒，失守10600點，成交值則是萎縮至新台幣1000億元以下。

加權股價指數終場下跌54.65點、跌幅0.51%、收在10561.01點、成交值新台幣956.37億元，受到費城半導體指數大跌影響，台積電今天開低走低，成為拖累台股表現的元凶，終場下跌6元，跌幅達2.44%，守在240元。即使大立光、鴻海收在平盤之上，也無力扭轉收黑局面。

分析師表示，國際政經局勢動盪，近期大事包括香港反送中運動持續擴大、20國集團峰會（G20）也即將在月底召開，市場雖然已經不若5月悲觀，但多頭仍戒慎恐懼，在不確定性完全消弭之前不急著表態。

分析師指出，台股今天雖然下挫，但盤中測試5日線10552點支撐有守，加上5月下旬反彈以來，法人並未積極參與，散戶進場意願也偏低，信心面仍待重建；後續觀察指標除了法人買超動作是否加大外，季線10670點能否帶量攻過，將是多頭氣勢強弱的指標。（編輯：林孟汝）1080613

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