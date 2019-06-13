嚴防大雨 水利署應變小組二級開設

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）受梅雨鋒面影響，中央氣象局下午發布豪雨特報，水利署今天晚上8時應變小組二級開設，水利署表示將嚴加戒備，全面防範降低災損。

隨著鋒面逐漸靠近台灣，雨勢越晚越明顯，中央氣象局今天下午發布豪雨特報，今天晚上至明天上午，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林以南至屏東山區有局部大雨或豪雨，而基隆、台北、雲林以南、澎湖地區及東半部山區則有局部大雨發生的機率。

經濟部水利署在今天晚上8時災害緊急應變小組二級開設，水利署說，要求各所屬單位持續維持高度警戒並與地方政府溝通聯繫，提供必要協助，並要求各水資源局審慎進行水庫操作，並避免有致生原水濁度升高影響供水。

水利署表示，相關抽水機待命、油料準備這幾天都要密切注意，水利署也會嚴加戒備，落實防災工作，全面防範降低災損。

而鯉魚潭水庫、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩、士林堰、霧社水庫、集集攔河堰和鏡面水庫正在放水中，台中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣和台南市被列為警戒縣市，水利署提醒，下游沿岸附近民眾應注意並遠離河床，以策安全。（編輯：黃國倫）1080613