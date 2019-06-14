貳樓跨足上海展店 拚明年插旗美國

（中央社記者吳家豪台北14日電）美式餐廳貳樓今天在上海開幕第13家店，創辦人暨董事長黃寶世表示，今年第4季將持續在中國拓點，希望明年底前在美國展店，目標3年內在台灣、大陸、美國都建立事業基礎。

2007年創立的新美式料理貳樓餐廳已開出13家店，包括台灣12家、上海1家，客單價約新台幣300元到400元。集團子品牌還有新式輕食「包果」及新泰式料理「右手」，目前各有2家店。

黃寶世今天受訪說，2016年貳樓餐廳營收5.2億元，2017年成長到6.5億元；2018年因公館店整修、暫停營業，年營收下滑至6.1億元。今年第3季公館店重啟營運後，年營收有望上看6.9億元。

他表示，6月12日全台首間「貳樓x包果雙品牌概念店」開幕，結合貳樓室內用餐與包果外帶的特點，能滿足消費者全天候的日常餐飲需求，更打破餐期限制推出全時段菜單，目標開幕一個月達到1萬2000位到1萬3000位來客數，一年預計將為集團整體營收帶來10%成長。

中央社記者提問為何想到大陸展店，黃寶世表示，大陸市場評估了很久，一直到3年前都還不敢進去；最近一兩年透過消費者市場調查發現，大陸餐飲市場的消費水準上升，以往大陸美式餐廳顧客都是在當地工作的外國人為主，現在一般大陸民眾也願意花費平均人民幣100元（約新台幣455元）吃美式餐點，因此貳樓今年第4季將持續在大陸展店。

過去貳樓曾做過中央廚房，但成本太高，黃寶世目前在台灣和大陸都改與代工廠配合，讓貳樓可以更投入在菜色研發。貳樓餐廳上海店開幕前，黃寶世到當地蹲點長達半年，每天吃大陸小吃，才找出餐點口味應該如何調整。

被問到未來是否可能初次公開發行（IPO），黃寶世坦言，IPO是選項之一，如果要投入資本市場，希望3年內能在台灣、大陸、美國都建立事業上的基礎。美國拓點計畫希望明年中啟動，預計明年底前在美國開出第一家店，可能是包果或右手品牌，希望把台灣口味帶到美國市場。

貳樓餐飲集團預計今年展店至20家，未來隨著大陸店數增加，看好總店數明年將達31家、2021年達51家。（編輯：郭萍英）1080614