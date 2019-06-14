搶台商與新創商機 是方電訊推0元方案

（中央社記者吳家豪台北14日電）為搶攻鮭魚返鄉的台商及新創公司商機，中華電信關係企業是方電訊（6561）宣布即日起推出「雲端交換機與070網路節費電話0元方案」，可協助企業降低硬體成本支出及節省話費。

是方發布新聞稿表示，新推出的0元方案免費期限長達3個月，企業可依照公司規模選擇兩個方案之一。申請核准的公司除了享有免費使用雲端交換機以及070網路節費電話服務，還能額外獲得500元的免費通話金。

070開頭的電話是經由國家通訊傳播委員會（NCC）核發的11碼網路節費門號，使用最新的IP技術作為基礎通訊協定，只要在網路涵蓋的地方，不需要透過電腦就可以撥打兩岸三地、國際電話、手機、長途或市話的節費服務，大幅降低傳統電話費用。透過是方070網路電話，預估能節省40%以上的電話費。

是方也指出，使用是方電訊雲端交換機服務，可降低硬體成本支出，能夠節省的項目包括購買交換機設備、交換機拉線費、市話拉線與布線建置費、交換機定期維護費、通信費以及國際漫遊費等。

是方表示，未來雲端交換機的普及化運用，必能幫助許多企業解決兩岸三地甚至海外溝通的障礙，縮短企業溝通時間，達到提升營運績效的目標。1080614