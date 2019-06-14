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貼近消費者 中保：保全系統升級靠AI大數據

最新更新：2019/06/14 21:03

（中央社記者潘智義台北14日電）中興保全今天召開股東會時表示，將發展人工智慧（AI）商品，用於提升系統效能、精進對用戶的服務，以大數據分析研發符合管理效益的服務系統，以獲取更大的獲利空間。

中興保全統計，去年合併營收為133億9361.9萬元，較前年106年成長2.60%；去年合併營業利益25億6063.5萬元，較前年成長15.24%；合併稅前淨利25億4477.5萬元，較前年減少7713.1萬元，主因前年有關係企業處分土地利益，基期較高所致。

中保統計，去年每股盈餘（EPS）達新台幣4.64元，股東會通過配發現金股利每股4元。

中保說，將延續旗下事業「中保無限＋」物聯網（IOT）的系統整合服務，使其相容於各大知名品牌的智慧家電系統，延伸智慧應用，並開發生活服務應用平台，將消費者與商家、社區、公共服務、金流整合透過平台串連，搭建「線上」與「線下」整合平台，提供社區住戶服務。

展望未來經營模式，中保強調，將不再侷限專業的安全、防災監控，將擴大到智慧城市、智慧家庭、智慧照護、智慧社區等服務，更貼近消費者。（編輯：楊凱翔）1080614

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