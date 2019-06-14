台股週線漲115.47點 市值增1.1%

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所統計，台北股市今天收在10524.67點，週線上漲115.47點，漲幅約1.11%；全體上市公司總市值為新台幣31兆8071.54億元，較上週增加3452.94億元，增幅約1.10%。

產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲5.58%為最大，跌幅以汽車類指數下跌1.33%為最大；未含金融類指數上漲129.24點，漲幅約為1.49%，未含電子類指數下跌2.54點，跌幅約為0.02%，未含金融電子類指數上漲55.87點，漲幅約為0.44%。

本週集中交易市場總成交金額為5178.79億元，全體上市股票成交金額為4642.95億元，股票成交量週轉率為1.33%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1067.88億元，占全體上市股票交易金額23%。光電類729.34億元，占全體上市股票交易金額15.71%。電子零組件類675.57億元，占全體上市股票交易金額14.55%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類4.91%、光電類3.63%、資訊服務類3.09%。

證交所統計，今年年初開盤迄今共105個交易日，集中市場總成交金額為11兆9904.07億元，市場日平均成交金額為1141.94億元，股票成交量週轉率30.73%，股票日平均成交量週轉率0.29%。（編輯：趙蔚蘭）1080614