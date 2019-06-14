黃育徵請辭台糖董事長 政院核定陳昭義回鍋接任

（中央社記者蔡芃敏、侯姿瑩台北14日電）台糖董事長黃育徵請辭獲准，行政院今天晚間證實，已核定由前台糖董事長、前工業局長陳昭義回鍋接任。

陳昭義今天面對中央社記者詢問時，仍不願正面回應，只說尚未接到人事案通知，但行政院確實有徵詢他。

黃育徵接掌台糖2年，今天請辭獲准，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡） 晚間證實，已核定陳昭義回鍋接任董事長一職。

陳昭義曾任台糖董事長、工業局局長及投資業務處處長，除了對台糖業務熟悉外，對台灣產業發展以及工業區開發等領域，也具有高度專業。

受到美中貿易戰影響，台商回流掀起熱潮，工業區土地供不應求，為了配合政府政策，台糖已盤點包含彰化、雲林、嘉義、台南及高雄共2051公頃土地，提供經濟部挑選，因此未來如何配合政策與產業需求，進行台糖土地合理配置，會是他上任後相當重要的任務。

黃育徵今天請辭台糖董事長，並在給台糖員工的公開信中指出，應以正面角度看待這件事，這2年台糖做了很多，也讓政府知道，國營事業經理人需要專業派任，改變國營事業要從態度及方法著手。（編輯：林淑媛）1080614