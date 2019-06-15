穆迪調降土耳其信評 經濟金融恐更長期劇烈波動

（中央社記者何宏儒安卡拉15日專電）信評機構穆迪調降土耳其主權債信評級，使其更深陷「垃圾」級別，原因在於土耳其高度依賴外部資本流入且政府違約風險提高，並認為它在經濟和金融上恐更長期劇烈波動。

穆迪（ Moody's）14日將土耳其的長期債券信用評等調降一級，由Ba3降為B1，並維持負面展望。

土耳其國庫和財政部今天在聲明指出，穆迪降評之舉與土耳其基本經濟指標並不一致，「令人質疑其客觀性和中立性」。

聲明對於許多足以凸顯經濟明確復甦跡象的正面進展遭到忽略感到遺憾，這包括強化國營銀行資本結構、通貨膨脹走緩、觀光收益增加等。土耳其國庫和財政部強調，穆迪對於土耳其機構獨立和自由巿場的批評「有失公允」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，穆迪上述降評作法與標準普爾公司（Standard & Poor's）看法一致。標普對土耳其的評級為B+，較投資級的評級低4級。

穆迪指出，土耳其「制度實力和提振投資信心的政策有效性持續受到侵蝕」，其影響超越經濟多樣化和維持政府債務處在低水平等正向因素。當局沒有能力執行計畫以支持經濟，仍然是關鍵問題。

由於土耳其結構性地高度依賴外部資本流入，對於它能否持續吸引每年償債所需並且可以維持經濟成長的大筆資金，穆迪對此日益失去信心。

穆迪認為，土耳其仍然高度脆弱，容易蒙受經濟和金融上更長期的劇烈波動。加上外匯存底不充分，對比整體經濟當中的短期債務，穆迪預期外匯存底這項緩充在未來兩年還會進一步不足。

第一大城伊斯坦堡23日將舉行巿長重新選舉，土耳其在此之前遭到調降債信評級，貨幣里拉匯率應聲進入振盪格局，但稍後回穩。（編輯：陳永昌）1080615