台積電繳稅逾350億元蟬聯冠軍 鴻海第二名

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）5月報稅季結束，對照稅收統計及公開財報資訊，今年營所稅繳稅冠軍，繼續由台積電蟬聯，自繳稅額逾新台幣350億元，再創新高，單一家繳稅金額就占全國自繳稅額的9%以上。

每年報稅季結束，科技園區、大廠座落的北區國稅局營業所得稅申報情形，都受到外界關注。據財政部截至6月10日的初步統計，今年5月北區國稅局營所稅申報件數約31.9萬件、自繳稅額1466億元，不論件數、金額都居5區國稅局之冠。

對比去年，今年北區國稅局（含新北、桃園、新竹及部分東部、離島縣市）營所稅申報件數占整體比重為34%，與去年相當，營所稅自繳稅額1466億元，占比則達38.74%，遠高於去年的33%，明顯增加；一方面反映轄內企業去年獲利良好，另一方面則是受營所稅稅率由17%調高至20%帶動。

觀察北區國稅局轄內繳稅金額前3大企業，自繳稅額合計共達541億元，高於去年的499億元，且光3家繳稅大戶自繳稅額就占今年北區總稅收的36.9%。

其中，繳稅冠軍自繳稅額逾350億元，比去年的逾300億元水準再增加，續創新高紀錄；單一家繳稅的金額，就超過高雄國稅局整體自繳稅額（349億元）；繳稅季軍自繳稅額則約百億規模，與去年相當。至於繳稅大戶身分，北區國稅局表示，基於保密原則，無法對外透露。

不過，對照公開財報資訊可發現，年年蟬聯繳稅金額冠、亞軍的企業，是全球晶圓代工龍頭台積電及鴻海，兩家繳稅金額，同樣也是全國繳稅的冠、亞軍。

另一方面，去年營所稅自繳稅額居冠的台北國稅局，今年5月營所稅自繳稅額1138億元，則較去年減少，占整體稅收比重僅30%，也遠低於去年的38%，排名被北區國稅局反超。對於稅收衰退，台北國稅局初步推測，由於台北市屬於金融重鎮，但去年全體金融業獲利呈現衰退，可能因此影響繳稅表現。

比較今年各區國稅局營所稅申報情形，自繳稅額第一名為北區國稅局（1466億元），第二名為台北國稅局（1138億元），其次依序為中區國稅局（620億元）、高雄國稅局（349億元），及南區國稅局（210億元），合計5月營所稅自繳稅額共3783億元。（編輯：蘇志宗）1080616