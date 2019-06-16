美中貿易戰升高 5月外銷訂單估連7黑

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）經濟部20日將公布5月外銷訂單統計，學者指出，受美中貿易戰擴大，打亂全球景氣步伐影響，預估5月外銷訂單將「連7黑」，下半年才有希望轉好，但何時可見轉正曙光，視美中貿易僵局能否化解。

外銷訂單自去年11月翻黑，至今已連續6個月負成長，第1季累計接單年減8.4%，是2010年以來同期最大減幅，4月外銷訂單則年減3.7%，略優於預期，但仍為負成長。經濟部統計處預估5月接單金額在370至380億美元間，年減7.6%至10%，將呈現「連7黑」。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，前4月外銷訂單雖然都呈現負成長，但可見投資漸漸回溫，原本預估下半年可逐步由負轉正，結果5月美中貿易戰再升溫，打亂預期步伐，加上去年基期偏高，預估5月外銷訂單將呈現負成長。

至於5月外銷訂單衰退幅度，孫明德認為，影響因素很多，難準確預估。5月美中貿易戰擴大，受加徵關稅影響的產品增加，短期可能有緊急出貨需求顯現；不過，整體來看，由於廠商對前景轉為悲觀，因應終端需求減少，會優先以庫存因應，減少新增訂單，不利外銷訂單表現。

孫明德告訴中央社記者，大部分產品訂單都受到美中貿易戰紛擾而衰退，相對只有資訊通信產品，因還沒受到貿易戰直接影響、且逐漸邁入旺季，呈現逆勢成長。不過，仍得密切關注後續發展，美國日前宣布第三波中國輸美商品加徵關稅清單，之中正包含手機、筆電等資通訊產品。

他預估，要等到下半年外銷訂單衰退幅度才可望縮小，但實際發展還是要看美中雙方僵局能否化解。中國國家主席習近平及美國總統川普若能在6月大阪20國集團（G20）峰會見面溝通，也許可能出現轉機；雙方若不碰面，貿易僵局持續，下半年外銷訂單前景將更難好轉。（編輯：郭萍英）1080616