貿易戰陰影仍在 台股短線區間震盪

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）美股15日收黑，台股14日量縮下跌。法人表示，貿易戰衝擊因素仍在，台股修正格局未變，指數短線區間震盪，建議可在季線與半年線間來回操作。

美股15日收黑，道瓊工業指數終場下跌17.16點，或0.07%，收在26089.61點；標準普爾500指數下跌4.66點，或0.16%，收在2886.98點。以科技股為主的那斯達克指數下跌40.470點，或0.52%，收在7796.660點。

台股14日收在10524.67點，下跌36.34點，失守5日線10575點，成交值新台幣839.86億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超26.26億元。

台灣證券交易所統計，台北股市週線上漲115.47點，漲幅約1.11%；全體上市公司總市值為新台幣31兆8071.54億元，較上週增加3452.94億元，增幅約1.10%。

法人指出，台股上週五指數日K連二黑、回測10日線約10517點支撐，加上日KD技術指標高檔交叉向下，近期量能在10600點以上出現觀望。

法人表示，美中貿易戰衝擊景氣變數仍存，台股季線約10670點反壓沉重，修正格局未變，預期台股指數短線區間震盪，建議可在季線與半年線約10310點間來回操作。

鴻海將在21日舉行股東會，這將是積極參選國民黨總統初選的郭台銘、最後一次以鴻海董事長身分主持股東會，股東會上將全面改選董事，會後也將召開新任董事會，選出新任董事長，郭台銘將不會繼任，鴻海後郭台銘時代即將啟動。

華碩股東會將在18日登場，市場關注華碩手機在印度市場的後續發展。近期貿易戰爭議持續，對終端市場需求產生不利影響，華碩也審慎觀察及適當應對市場狀況。（編輯：鄭雪文）1080617