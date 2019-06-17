郭台銘連7個月增持股票 鴻海早盤小漲

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海董事長郭台銘5月份再增加持股1600張，已連續7個月增持鴻海股票。鴻海今天早盤最高來到75.6元，漲0.66%，市值持續站上新台幣兆元大關，來到1.04兆元。

根據公開資訊觀測站資料，郭台銘5月份再增加鴻海股票1600張，累計持股來到133萬7388張，個人持股比重來到9.64%。

郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，連續7個月加碼共3萬9910張。

鴻海今天股價走堅，早盤最高來到75.6元，小漲0.66%，市值來到1.04兆元。

展望第2季，美系和歐系法人報告指出，鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展，以及iPhone在中國價格調整後的市場銷售和拉貨力道。歐系法人預估，鴻海第2季業績可望較第1季季增5%到6%區間。

鴻海日前表示，美中貿易衝突「情勢越來越嚴峻、發展詭譎多變」，將透過洞見未來能力、快速敏捷反應能力、全球布局在地化生產三大策略因應。

鴻海也指出，若客戶蘋果（Apple）有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。若蘋果或是華為（Huawei）生產因貿易戰因素調整，可能有轉單效應，對鴻海集團影響小。（編輯：楊玫寧）1080617