5月底人民幣存款餘額再下探 創逾5年新低

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）中央銀行今天公布台灣5月人民幣存款餘額2682.78億元，創逾5年新低，主因為外匯指定銀行（DBU）存款下降，主因是有新國際債券發行及出現對境外關聯企業貸款需求，人民幣對外匯款增加所致。

央行統計，5月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額（含NCD「可轉讓定期存單」），為人民幣2370.98億元，月減2.53%，已連續9個月減少；國際金融業務分行（OBU）存款餘額則為人民幣311.8億元，月減0.82%，為11個月以來新低。

合計5月底DBU及OBU人民幣存款餘額共人民幣2682.78億元，月減人民幣64.16億元，減幅2.34%，下探2014年3月以來新低。

央行官員說明，5月DBU人民幣存款餘額降幅較大，具體原因有3個。第1，5月有一檔6年期人民幣國際債券新發行募資，規模達人民幣11.67億；第2，出現1筆人民幣3億元資金匯出，目的在投資新興債券基金；第3，國內企業匯出人民幣對外放款，對象可能為集團子公司或上下游廠商，金額約人民幣3億元。

對於國內人民幣存款餘額再探新低，央行官員表示，確實法人戶、個人戶人民幣存款都呈現減少，其中，個人戶減幅較小，因為民眾通常不會主動解約人民幣，頂多只是到期不續存；法人戶人民幣存款降幅則較明顯，且定期存款減少情形大於活期存款，可能是解約或到期不續存，且資金沒有轉向活期存款的跡象，而是轉向其他資產。

匯銀人士推測，法人戶人民幣定期存款資金轉向，可能與美中貿易戰有關，因應貿易爭端，不少台商進行產線及供應鏈布局，調整過程需要資金支持。

另一方面，國內5月人民幣匯款總額人民幣1833.99億元，月增14.62%，其中DBU金額減少，OBU增加。央行官員解釋，4月廠商支付中國三角貿易貨款金額不小，到了5月明顯出現減緩，DBU匯出金額縮小。OBU匯出增加，則為電子業、進出口貿易業者資金調度結果。

若以人民幣存款定存利率來看，目前各天期都仍以日盛銀行最優惠，1個月期定存利率為2.3%、3個月期2.9%、半年期2.9%、9個月期3%，1年期則為3.1%。

5月中國銀行台北分行（中銀台北）人民幣存款利率，比起4月短天期存款利率出現上揚，1個月期定存利率2.75%，比4月的2.29%增加，3個月期利率2.7%、半年期2.76%，也都比4月的2.65%及2.72%增加，9個月期及1年期利率則持平。

官員認為，一方面，這符合中國人行定向降準、在中國境內放錢的趨勢，擔憂受美中貿易戰影響，中國企業可能出現資金緊俏，人行釋出更多人民幣以增加資金周轉流通性。另一方面，避免市場做空人民幣離岸價格，拉高短天期利率，可增加空頭資金取得成本。（編輯：黃國倫）1080617