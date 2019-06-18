台灣整體租稅負擔率19.3% OECD國家最低

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）財政部今年首次統計台灣社會安全捐，合計11項保險及退休基金負擔，2017年占GDP比重約6.5%，再加上稅賦負擔，含社會安全捐的整體租稅負擔率為19.3%，為經濟合作暨發展組織（OECD）國家中最低。

財政部統計處說，社會安全捐的統計主要參考OECD稅收分類及解釋性指南來計算，範圍包含勞保、就業保險、公教人員保險、農民健康保險、健保、軍人保險、國民年金保險、軍公教人員退休撫卹基金(新制)、勞工勞退新制、勞退休舊制，以及私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金。

回顧2006年至2017年，受到各項社會福利保險的費率調整影響，社會安全捐規模從新台幣6555億元成長至1兆1322億元，11年間增加了72.7%。根據2017年最新統計，其中以健保占比最高達35.4%，其次為勞保，占比26.3%，勞退新制占比15.6%；三者合計就占整體7成7以上。

觀察各類保險、退休基金11年間的規模成長速度，包括勞保、保退新制、舊制及私校退撫儲金增幅都超過整體平均；其中又以勞保增幅1.3倍最高，主因包括勞保費率調升以及基本工資逐步上漲。2006年勞保費率5.5%、基本工資1萬5840元，至2017年各增為9.5%及2萬1009元。

統計處指出，2006年社會安全捐占經濟成長率（GDP）為5.2%，之後大致逐年呈現成長趨勢，至2017年占比為6.5%。

若再加計稅賦負擔，兩者合計占GDP比重（含社會安全捐的租稅負擔率）在2006年時為17.8%，至2016年達到近年最高點19.9%，主因為當年強制雇主提撥退休準備金差額，將過去提撥不足金額一次性補足所致；至2017年比重則降為19.3%，也是近年次高。

但與OECD國家比較，2017年台灣含社會安全捐的租稅負擔率19.3%，仍排名最後，低於南韓的26.9%、美國的27.1%及日本的30.6%，更遠低於社會福利制度完善的歐洲國家，如法國（46.2%）、丹麥（46%）、德國（37.5%）。另外與新加坡做比較，台灣租稅負擔率19.3%也低於新加坡的20.4%。（編輯：鄭雪文）1080618