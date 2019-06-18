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亞股多收紅 市場聚焦聯準會利率政策

最新更新：2019/06/18 18:37

（中央社香港18日綜合外電報導）亞洲股市今天大都收紅，但漲幅不大，投資人忐忑不安，等候美國聯邦準備理事會明天結束本月的貨幣政策會議。

儘管地緣政治緊張情勢和美中貿易戰持續掀起波浪，如今市場焦點在於關稅僵局出現對美國經濟造成衝擊的跡象後，聯準會計畫對貨幣政策做何改變。

美國經濟最新的利空消息顯示，紐約州製造業景氣指數本月下降到負數，創下2016年底以來的最低水準，反映出新訂單、存貨和雇用人數大幅下滑現象。

有關聯準會可能將採取10多年來首次降息行動的傳聞甚囂塵上，只是市場預期還要過一陣子才會宣布。面對貿易局勢不確定的局面，聯準會利率立場轉向鴿派已成為全球市場的主要支撐力量。

不過，百達資產管理公司（Pictet Wealth Management）投資長魯伊斯（Cesar Perez Ruiz）警告：「如果對降息的期待落空，我們可能見到市場波動大增。除非美中貿易會談完全破局，我們預期聯準會首次降息時間不會早於9月，而非市場已反映在價格上的時間。」

香港股市上漲1%，新加坡股市也上漲1%，雪梨股市上漲0.6%，首爾股市上漲0.4%，上海股市小漲0.1%，威靈頓、台北、孟買和雅加達等股市也上揚，但東京股市下跌0.7%，主因日圓走強。（譯者：林治平）1080618

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