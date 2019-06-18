伴唱機夯曲授權遭壟斷 立院修法讓里民安心K歌

不滿伴唱機夯曲遭壟斷，多個歌唱協會、歌唱班等團體與伴唱機業者18日集結上千人至經濟部智慧財產局前陳情。中央社記者廖禹揚攝 108年6月18日

（中央社記者廖禹揚台北18日電）不滿伴唱機夯曲遭壟斷，多個歌唱協會、歌唱班等團體與伴唱機業者今天集結上千人陳情；智慧局表示，立院已提案修法，將非營利場所且用來促進民眾身心健康者，侵權刑責除罪化。

各地歌唱協會、歌唱班等團體與伴唱機業者今天至經濟部智慧財產局陳情，指出時下夯曲全都遭單一伴唱機業者壟斷，並收取高額伴唱機租金，其他伴唱機業者也難以取得授權，近期更有多處里民活動中心遭業者寄發存證信函揚言提告。

對此，智慧局回應，里民活動中心等非營利場所提供伴唱機具高度公益性，若歌曲遭特定伴唱機業者壟斷，不利音樂著作流通利用，民進黨立法院黨團已在臨時會中提案修著作權法，智慧局也會配合修法提供協助。

智慧局著作權組組長毛浩吉表示，這次提案將非營利場所，且用於促進民眾身心健康者，侵權刑責除罪化，里民中心等灌錄歌曲時若有侵權，將不需負刑事責任，只有民事責任，也就是必須支付使用報酬。

此外，其他伴唱機業者目前透過強制授權條款，與版權方協商取得歌曲授權，卻不含歌詞字幕授權的問題，智慧局也表示，立院修法列入考量，將字幕納入強制授權範圍。

民進黨立委蔡易餘今天也到場聲援，並表示此案已在17日逕付二讀，下週將安排朝野協商，目標在本次臨時會中完成修法。

智慧局也表示，已協調各伴唱機業者不應輕易啟動民、刑事訴追，並請業者提供回復原廠設定服務，持續向民眾宣導合法灌歌管理機制，呼籲民眾勿灌入來路不明歌曲，以免侵權。（編輯：趙蔚蘭）1080618