亞太電備銀彈搶5G 呂芳銘：期待又怕受傷害

（中央社記者江明晏台北19日電）針對5G競標，亞太電信董事長呂芳銘今天說，由於頻譜資源有限，恐上演「三大殺兩小」局面，但亞太電信要參與競標，並已向銀行準備充足銀彈，也規劃辦聯貸，而由於市場還不成熟，對5G是「既期待又怕受傷害」。

政府將在年底展開5G競標，呂芳銘表示，5G中的3.5GHz頻段只釋出270MHz，由於頻譜資源有限，恐上演「三大殺兩小」局面，競標也會很激烈，即便如此，他認為，亞太電信一定要參與競標，否則不能進入5G市場，絕對不能放棄這次競標。

不過，他也坦言，5G初期不會從消費市場開始，市場還不成熟，因此對5G是「既期待又怕受傷害」。他認為，5G會從商用開始，必須要有殺手級應用，製造業的數位化將是最大的一塊市場。

呂芳銘說，他期望取得40MHz到60MHz的頻譜，但最終還是要看國家通訊傳播委員會(NCC)規劃的遊戲規則。他表示，5G要發揮特性當然要100MHz，但站在小電信業者的立場，他希望每家能取得頻譜的上限不要太高。

有關資金來源，呂芳銘首度透露，已有約70億元的銀彈準備。亞太電也補充說明，目前銀行核准額度有73億元，已提撥約19億元，未來也規劃辦聯貸和其他管道，但實際準備的銀彈有多少，他不願說明，僅強調都有規劃。

呂芳銘比喻，5G需要基礎建設，雖然很快速，但還是只能是縱貫線，亞太電要透過SDN(軟體定義網路)建構一個高速公路，硬體和軟體都準備好，內部實驗網已經在測試，並攜手國際夥伴合作。（編輯：楊玫寧）1080619