台北國際食品五展規模創新高 貿易戰帶來新商機

（中央社記者廖禹揚台北19日電）台北國際食品五展今天登場，參展攤位首次突破5000個，較去年成長25%，並有38國組團設立國家館，規模創下歷年新高。業者指出，近期美中貿易戰延燒，將是台灣食品業者新機會。

台北國際食品五展結合台北國際食品展、台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展、台北國際包裝工業展、台灣國際飯店技餐飲設備用品展、台灣國際清真產品展，為亞洲第2大食品展，即日起至22日展出，預估來台參觀採購的國際買主上看8000名。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳致詞表示，有今年啟用的南港二館加持，解決往年展區不足問題，使食品五展規模再創新高，共有1757家廠商使用5056個攤位，橫跨世貿一館、南港展覽館1館、2館，形成完整供應鏈平台；國家館數量也創新高，共有38國組團設立國家館，其中台灣、日本、韓國、美國館規模都是歷年最大。

台灣包裝協會理事長汪麗艷致詞指出，美中貿易戰延燒，影響遍及全世界，但危機就是轉機，台灣業者可把握機會轉型升級，而在供應商、買主尋求新生產基地、市場時，也是台灣食品機械、材料產業拓展新商機的機會。

台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長王健蒼也說，當前國際面臨美中多種角力局勢，期待政府與民間強化資源整合，拓展更多元的國際市場。

黃志芳會後受訪表示，台灣食品產業受美中貿易戰影響相對不大，對業者來說反而是可以著墨的一塊，台灣在水果、農產品、食品加工、食品機械產業都相當有競爭力，可觀察後續情勢演變，把握機會抓住新商機。（編輯：鄭雪文）1080619