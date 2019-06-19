川普言論讓美中貿易戰露曙光 亞股勁揚

（中央社香港19日綜合外電報導）美國總統川普大讚與中國國家主席習近平進行「非常良好」通話，還說兩人下週將在20國集團（G20）峰會碰面，讓美中貿易戰畫下句點露出曙光，帶動亞股今天收盤勁揚。

法新社報導，川普5月決定對中國祭出新一輪關稅，讓數個月來看似正面的談判陷入停滯，震驚各界並引發全球金融市場波動，因此川普上述言論為投資人提供迫切需要的推動力。

歐洲中央銀行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）暗示可能降息，以支撐歐元區疲弱的經濟，更進一步為市場增添樂觀情緒。

美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率政策會議預定今天稍後落幕，市場聚焦聯準會對調整利率計畫的一些構想。

由於華爾街股市大漲，在香港股市領漲下，亞股大部分漲幅至少1%，港股恆生指數勁揚2.56%，上海綜合指數上漲0.96%。

日本東京股市勁揚1.72%，新加坡股市上漲1.53%，雪梨股市收高1.19%。

台北股市收高1.97%，首爾股市上揚1.24%。威靈頓、馬尼拉、雅加達和曼谷股市漲幅逾1%，孟買股市也收紅。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080619