Fed暗示下半年降息 台股可望持續走強

（中央社記者韓婷婷台北20日電）G20川習會敲定，激勵全球股市大漲，外資買超台股近新台幣180億元，今天聯準會(Fed)決議利率不變，但暗示下半年可能降息，激勵美股續揚，台股可望跟進。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）結束2天貨幣政策會議時，一如預期決定維持利率水準不變，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，會中許多成員覺得降息的理由已「增強」，因為美國與中國的貿易摩擦使得經濟前景趨於黯淡。

美股4大指數漲勢方興未艾，道瓊工業指數上漲38.46點、漲幅0.15%、收在26504點，NASDAQ指數上漲33.44點、漲幅0.42%、收在7987.32點，S&P 500指數上漲8.71點、漲幅0.3%、收在2926.46點，費城半導體指數上漲1.14點、漲幅0.08%、收在1407.3點。

分析師表示，台股出現近期難得的飆漲走勢，指數不但越過季線10673點、重回所有均線之上，還爆出超過1400億元的量能、創6月新天量，10227點幾乎可確定是回檔低點所在，技術面已有底部確認的跡象。

分析師指出，台股6月以來上漲超過2.6%，技術面轉危為安，籌碼面也屬穩定，不但融資水位不增反減，融券也有約39萬張，櫃買市場融資也處低水位，指數雖可能因短線過熱拉回，但無礙持續向上攻堅。

法人認為，外資昨天在現貨市場買超近180億元，在台指期更大舉加碼多單超過1.4萬口，是否就此「認錯」回補台股，將牽動指數後市走勢，尤其是美股再度逼近前波高點26695點，台股位階相對偏低，還有上漲空間。

歐股收盤前還在觀望美國聯邦準備理事會(Fed)宣示最新貨幣政策走向，倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)終場下跌0.5%、收在7403.54點，法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.2%、收在12308.53點，巴黎股市CAC 40指數上漲0.2%、收在5518.45點。（編輯：鄭雪文）1080620