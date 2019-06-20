聯準會暗示降息 台股平盤附近整理

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美國聯邦準備理事會(Fed)宣布維持利率不變，會後聲明並刪除今年1月開始使用的「保持耐心」措詞，暗示最快7月開始降息，台股今天走勢穩健，向10800點挺進。

截至10時50分，加權股價指數上漲10點、為10785點、成交值新台幣673億元，指數在平盤附近震盪，權值股多呈現漲多整理，中小型電子股較有表現，其中，散熱、被動元件表現凸出。

分析師表示，美國總統川普和中國國家主席習近平將在20國集團峰會(G20)中會面，讓擔憂美中貿易戰惡化的市場情緒獲得舒緩，加上Fed釋出可能降息的風向球，帶動美股率先全球股市回到前波高點附近，成為多頭領頭羊。

分析師指出，台股在經過昨天的激情大漲之後，今天漲勢較為和緩，不過成交值仍可望超過1300億元，顯示指數在帶量越過季線之後，多頭信心有回籠跡象，後續能否吞噬5月9日近200點的長黑K棒，將是多頭續航力的指標。

法人表示，在股東常會進入尾聲後，上市櫃公司即將在7月密集除權息，屆時指數點數將會因為除息大幅蒸發，投資人宜多觀察後續籌碼走向及除權息行情整體表現。（編輯：鄭雪文）1080620