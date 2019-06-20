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鴻海21日股東會 郭台銘最後一次主持接班人受矚

最新更新：2019/06/20 12:09

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海將於21日召開股東會，這將是郭台銘最後一次以董事長身分主持，股東會上將全面改選董事、新任董事長接班人選、以及股價能否再創佳績，將是股東關注焦點。

鴻海21日上午將在新北市土城總部舉行股東會，目前積極參與國民黨總統初選的郭台銘，預期將出席主持股東會，而支持郭台銘參選的股東，預料也將踴躍出席，會場預計將湧入超過千名股東。

郭台銘日前明確表示，百分之百不會回去當鴻海董事長，這也意味著，這次股東會將是郭台銘最後一次以董事長身分主持。

今年鴻海股東會將全面改選董事，新任董事會預期也將在股東會後召開，選出新的董事長，因此股東會上郭台銘對新任董事長及接班人選的看法，備受外界關注。

郭台銘日前已透露，新任董事長不會是董事候選人其中的盧松青和戴正吳，由於候選人中郭台銘、呂芳銘和劉揚偉將以自然人身分候選董事，外界揣測未來鴻海新任董事長可能以劉揚偉出線機率較高。

鴻海日前首次自辦法說會上宣布在董事會下新設經營委員會，劉揚偉指出這是鴻海新的經營模式，由經營委員會領導鴻海集團，未來經營委員會每週將召開一次，重大議案需要經過2/3委員通過，送交董事會決策。

21日鴻海股東會中，出席股東也會關心鴻海股價能否再創佳績。去年郭台銘曾在股東會上宣示「鴻海股價未到200元、不會退休」，不過從去年迄今，鴻海股價未曾觸及200元，期間市值還數度跌破新台幣兆元大關。

今天鴻海盤中股價最高來到77.8元，小漲0.77%，市值來到新台幣1.07兆元。股東們在參加明天股東會支持郭台銘參選總統之餘，也會高度關注鴻海的股價能否反映參選行情。（編輯：蘇志宗）1080620

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