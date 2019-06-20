外貿協會前進首爾 推廣自行車及體育用品產業

外貿協會首爾台灣貿易中心主任陳國龍（右3）於20日在首爾舉辦推廣2020年「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」說明會，與駐韓經濟組長林春壽（左3）合影。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年6月20日

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）外貿協會今天在首爾舉辦2020年「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」說明會，推廣台灣自行車及體育用品產業，邀請韓國廠商來台參與，進軍國際市場共創商機。

外貿協會首爾台灣貿易中心主任陳國龍表示，台灣與韓國產業合作密切，2018年台灣出口到韓國逾2.5萬輛自行車，總值逾2800萬美元。同期韓國從台灣進口體育用品金額超過4000萬美元，成長6.6%，今年台北國際體育用品展，也首度成立韓國館。

這一次說明會介紹台灣相關產業實力及最新展覽資訊，外貿協會邀請韓國自行車媒體Bicycle Life，及參展組團單位韓國蘭士久（NEXNINE），分享參加台灣自行車展及體育用品展的經驗，並說明台北展是韓商進軍國際市場的選擇。

今年3月間訪問台北國際自行車展（Taipei Cycle）的韓國媒體Bicycle Life 記者崔雄燮說，台北自行車展是全世界自行車產業的交流平台，韓國廠商透過自行車展研發新技術與新產品，更可創造出新機會。

崔雄燮強調，Taipei Cycle 是集全球自行車科技的展示平台，是韓國拓展海外市場的商機所在。

外貿協會首爾台灣貿易中心課長洪京姬指出，台北國際自行車展（Taipei Cycle）」將於2020年3月4日至7日在南港1館、南港2館舉行，預計超過1350家廠商參與展出。

洪京姬說，台北國際自行車展將邀請新領域的廠商參展，包括電動自行車及電機系統、物聯網、藍芽、穿戴式裝置、自行車服飾等，並規劃TAIPEI CYCLE + 智慧騎乘專區，展示未來騎行生活應用IoT物聯網技術的面貌，具體呈現自行車產業與互聯網結合的未來趨勢。

另外，台北國際體育用品展（TaiSPO）2020年3月5日至7日於世貿1館舉行，預計有1450個攤位，展出運動器材、智慧運動、運動服務，呈現運動生態系概念。（編輯：王永志）1080620

外貿協會首爾台灣貿易中心主任陳國龍於20日在首爾樂天酒店主持2020年「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」推廣說明會。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年6月20日

韓國媒體Bicycle Life 記者崔雄燮於20日在首爾樂天酒店分享今年3月前往台灣參加「台北國際自行車展」的經驗。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年6月20日