前5月小額終老保單業績衰退 7月起保額提高

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）為因應民眾保險需求，金管會在2017年推出開放小額終老保險。金管會統計，今年前5月小額終老保單新契約件數較去年同期衰退53%，新契約保費為新台幣3億6773億元，也較去年減少59%。

高齡化社會來臨，金管會保險局自2017年2月開放小額終老保險，讓所有民眾都能有基本壽險保障，保費相對一般終身壽險便宜2至3成。

金管會說，為了增加民眾購買意願，自7月起，小額終老保險最高保額將從30萬元增至50萬元，已買過小額終老保險的民眾，可加買至保額50萬元，也不受一生一張限制。至於一年期傷害保險附約保額，也將從2萬元調升至10萬元。

目前有13家壽險公司銷售小額終老保險，金管會保險局統計，今年前5月小額終老保單新契約有2萬2671件，較去年同期衰退53%；新契約保費為3億6773億元，較去年同期9億715萬元，減少59%。金管會表示，有可能是業者行銷力道及市場新鮮度鈍化。

金管會指出，今年前5月銷售小額終老保單第一名為是國泰人壽，新契約有6490件，保費收入為1億823萬元，但比去年同期件數衰退約61%，保費也減少63%。

第二名是南山人壽有4558件新契約，保費6366萬元，比去年同期件數衰退30.8%，保費則減少56%。

第三名是富邦人壽有新契約3690件，保費收入為5833萬元，件數衰退57%，收入比去年同期減少75.5%。（編輯：黃國倫）1080620