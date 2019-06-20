更多編輯台推薦新聞：
單身青年婚育家庭租金補貼9月上路 最高月領5千
生活

單身青年婚育家庭租金補貼9月上路 最高月領5千

傳藝金曲獎入圍名單公布 王安祈葉垂青獲特別獎
文化

傳藝金曲獎入圍名單公布 王安祈葉垂青獲特別獎

飢餓北極熊現身俄羅斯北方城市 垃圾堆中覓食
國際

飢餓北極熊現身俄羅斯北方城市 垃圾堆中覓食

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

前5月小額終老保單業績衰退 7月起保額提高

最新更新：2019/06/20 21:34

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）為因應民眾保險需求，金管會在2017年推出開放小額終老保險。金管會統計，今年前5月小額終老保單新契約件數較去年同期衰退53%，新契約保費為新台幣3億6773億元，也較去年減少59%。

高齡化社會來臨，金管會保險局自2017年2月開放小額終老保險，讓所有民眾都能有基本壽險保障，保費相對一般終身壽險便宜2至3成。

金管會說，為了增加民眾購買意願，自7月起，小額終老保險最高保額將從30萬元增至50萬元，已買過小額終老保險的民眾，可加買至保額50萬元，也不受一生一張限制。至於一年期傷害保險附約保額，也將從2萬元調升至10萬元。

目前有13家壽險公司銷售小額終老保險，金管會保險局統計，今年前5月小額終老保單新契約有2萬2671件，較去年同期衰退53%；新契約保費為3億6773億元，較去年同期9億715萬元，減少59%。金管會表示，有可能是業者行銷力道及市場新鮮度鈍化。

金管會指出，今年前5月銷售小額終老保單第一名為是國泰人壽，新契約有6490件，保費收入為1億823萬元，但比去年同期件數衰退約61%，保費也減少63%。

第二名是南山人壽有4558件新契約，保費6366萬元，比去年同期件數衰退30.8%，保費則減少56%。

第三名是富邦人壽有新契約3690件，保費收入為5833萬元，件數衰退57%，收入比去年同期減少75.5%。（編輯：黃國倫）1080620

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報