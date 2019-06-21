蘋果傳評估遷移中國產線 iPhone衝擊不大

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，美中貿易糾紛難解，促使蘋果公司考慮分散供應鏈風險。蘋果要求多家供應商研究將部分產品最終組裝線遷出中國，但iPhone短期所受影響有限。

報導援引未具名知情人士表示，儘管生產不易做出重大調整，遷移產線甚至要多年才能實現，蘋果公司（Apple）仍想知道將部分裝置多達1/3產能遷出中國的可行性，東南亞是考慮中的目的地，但蘋果尚未做出最終決定。

這些人士指出，蘋果考慮將部分產線遷出中國，短期內不大可能對iPhone生產造成重大影響，因為蘋果仍仰賴人工組裝iPhone，中國可提供大量勞力，蘋果在中國也有綿密的供應鏈網絡。

蘋果固定每年秋季發表新款iPhone，目前距離發表會還有3個月左右。報導引述知情人士透露，鴻海集團開始準備在中國加快生產新款iPhone。鴻海不願證實，僅表示鴻海一向不對現有與潛在客戶及其產品置評。

無獨有偶，「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）19日也引述消息人士報導，蘋果準備對供應鏈做出重大調整，已要求多家主要供應商評估將15%至30%產能從中國移往東南亞的成本影響。消息人士說，即使美中化解貿易衝突，蘋果也不會走回頭路。

蘋果本週致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），指美國擬對更多從中國進口的貨品加徵關稅，將使蘋果對美國經濟的貢獻受限，損害蘋果的國際競爭力。信函提到，這波關稅將影響蘋果所有主要產品，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods及配件。

數十年來，中國一直是外商重要生產基地，但近年生產成本攀升，促使成衣、製鞋與其他低成本產線逐漸撤離中國，美國去年起對數千億美元中國貨品加徵關稅加快這股趨勢。

但華爾街日報指出，對許多科技公司來說，生產撤離中國難度高很多。中國主要吸引力在於供應鏈完善、基礎建設可靠，擁有善於精密製造的充裕勞動力、訓練有素的工程師，親商的政府政策也有助企業徵才。對想打進中國市場的業者而言，關稅與其他壁壘使得在地生產比進口產品更具競爭力。

與這些業者相比，蘋果處境更加微妙。蘋果總營收約1/5來自大中華地區（含中國、香港、台灣），供應鏈足跡遍布中國，估計雇用約300萬名員工。

美國5月列出約3000億美元中國貨品清單，智慧型手機與筆記型電腦等中國製產品輸往美國，恐被加徵25%關稅。報導引述知情人士透露，蘋果為避免受這波關稅衝擊，已加快部分中國製產品生產與運送，以便囤貨。蘋果也持續詢問供應商，是否可能進一步削減成本。

知情人士表示，替蘋果代工的和碩在印尼巴淡島投資約1000萬美元擴廠，將部分智慧裝置生產遷出中國，以躲過關稅衝擊。

不過，跨國遷移產線並不容易。一名業界高層舉例，生產設備與組裝線必須先拆解、打包、通關，才能運往新產地，接著必須重新裝配、測試、校準，並調整生產率。此外，新產地還要具備特定軟體與環境控制系統，作業員、工程師和品管經理等人力也不可少，還必須訓練有素。

最後一關才是蘋果。知情人士指出，代工廠新產線必須獲得蘋果認可，而蘋果一向以要求嚴苛聞名。（編輯：徐崇哲）1080621