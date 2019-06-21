台積電鴻海領漲 台股盤中突破10800點

（中央社記者張建中台北21日電）美股大漲，標準普爾500指數創歷史新高，台股今天在台積電與鴻海股價同步走揚帶動下，大盤指數持續攀高，盤中突破10800點關卡。

至10時57分，大盤指數來到10827.07點，漲42.06點，成交金額約新台幣662億元。

台積電即將於24日除息，每股將配發8元現金股息，因台積電近年都會填息，市場看好除息行情，今天在買盤湧進卡位下，推升台積電股價一度達248元，漲3元，漲幅約1.22%。

鴻海股東常會今天登場，董事長郭台銘致詞表示因有要務要請假，指定董事呂芳銘主持後即離席。鴻海股價也有不錯表現，一度達78.8元，漲1.1元，漲幅約1.41%。

比特幣報價持續走高，包括撼訊與創意等概念股股價同步走高，整體電子類股指數一度漲逾0.8%，為盤面多頭指標。

傳統產業股漲跌互見，觀光類股表現相對強勢，類股指數一度漲逾1%，水泥、玻璃與營建類股則同步走跌，表現相對疲弱。

長榮航空勞資協商破局，空服員20日下午4時開始罷工，衝擊股價表現疲弱，一度達15.1元，跌幅約3.2%。（編輯：楊玫寧）1080621