防制不實訊息 臉書LINE等5大業者帶頭自律

（中央社記者吳家豪台北21日電）台北市電腦公會與主要網路平台業者今天發布「不實訊息防制業者自律實踐準則」，Facebook、Google、LINE、Yahoo奇摩及批踢踢實業坊等業者將帶頭提出自律方向。

「不實訊息防制業者自律實踐準則」是由民間發動，以國際上採認的「馬尼拉中介者責任原則」為基礎，內容包括4大方向與13項實踐準則，協助提升民眾識別不實訊息的能力。

今天舉行的記者會也邀請行政院政務委員羅秉成、行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），以及立法委員余宛如、李麗芬到場，期盼政府和立法院了解並支持業者自律行動意涵。

台北市電腦公會法務長黃益豐說，維護言論自由的資訊戰不好打，要用現有法令來規範不實訊息，困難度非常高。不實訊息的傳播管道很多元，希望用一致的網路規範去要求任何平台都必須遵守，並下架或移除不實訊息。

他也坦言，對於真假難辨的不實訊息，從平台角度而言，當手段或目的失當，可能被認為是箝制言論自由，目前沒有最佳的處理方式。

針對不實訊息的定義，黃益豐認為應具備3項要件。第一是意圖，即基於惡意欺騙公眾或創造不當經濟利益的目的；第二是行為，即創造、散布可驗證的錯誤事實，或誤導性訊息；第三是結果，即有危害民主政治健全運作，或公共安全的可能。

黃益豐指出，在推動準則的過程中，必須不斷進行對話與交流，並且不時公布成果，降低社會大眾的疑慮。未來也將成立網路治理推動小組，持續針對網路世界的變化召開會議討論，不斷調整自律準則的內容。

LINE台灣公共事務部總監許惠嵐說，經過各家業者半年的討論，終於找出「最大公約數」。LINE在台灣擁有2100萬名用戶，透過杜絕、擴散、預防3大層面防制假訊息傳播。LINE預計7月中下旬將成立LINE訊息官方查證帳號，用戶可轉傳可疑訊息到官方訊息，讓串接在聊天機器人後的查核機構進行查證。

許惠嵐指出，LINE也將在內容入口LINE TODAY成立「謠言破解專區」，匯聚民間查核機構的即時查證文和行政院澄清速報，提升擴散力。

Facebook公共政策經理陳奕儒表示，台灣是言論自由的民主社會，一個開放的網路環境，對於數位經濟與數位創新至關重要。Facebook希望營造安全健康的平台，讓大家能自由發展言論，同時獲得真實充分的資訊，日前宣布與台灣事實查核中心合作，在台灣啟動第三方事實查證計畫，遏止不實言論擴散。

Google公共政策與政府事物資深協理陳幼臻指出，Google去年底推出事實查核標籤，如果搜尋結果是有爭議的內容，會加註由受信任的第三方查核組織提供的意見，今年1、2月已和台灣的MyGoPen、台灣事實查核中心合作。

批踢踢實業坊總監張哲宣說，批踢踢將在既有板務分層自治架構下，積極訂定不實訊息防制政策，透過顯示IP來源國、刪除及杜絕虛假帳號、24小時看板警察制度，在有限資源內盡最大努力防制不實訊息。（編輯：郭萍英）1080621