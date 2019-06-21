南山人壽系統缺失 顧立雄：月底前未改善就處分

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）南山人壽「境界成就計畫」IT系統上線後頻出包，日前被金管會要求在6月底前改善。金管會主委顧立雄今天強調，6月以後若再出現系統性錯誤，將作出必要處分，包括限制業務或要求管理階層負責。

南山人壽去年斥資百億元開發「境界成就計畫」IT系統，主打透過資訊、智慧工具，為客戶打造專屬的入口網站，並從「壽險保障」、「醫療保障」、「保險理財」三方面，協助客戶進行保險分析，依據人生不同階段管理個人保障需求。

不料，新系統上線後，不時傳出理賠金算錯、保單未催繳就失效、未成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常，業務員獎金錯計，以及業務員抱怨新保單送件核保速度變慢等狀況，嚴重影響保戶權益。對此，金管會5月上旬要求南山人壽於6月底前限期改善。

顧立雄今出席「台灣企銀2019年輔導中小企業創新轉型世代傳承巡迴列車」活動，會後受訪時表示，期待南山人壽能在6月底前改善各種大大小小的系統性問題，並讓業務員能更方便使用，希望6月底前就能看見南山人壽提出的完整報告。

顧立雄說，6月底後「境界成就計畫」IT系統不能再出問題，若再出包，會檢視出錯原因屬於個別性操作錯誤還是系統性問題。若系統性問題再犯，例如導致民眾投資型保單下單資訊錯誤，將視嚴重情形，寄出必要處分，例如再度要求改善、限制業務範圍，或要求管理階層負責。（編輯：郭萍英）1080621