建商促銷衝買氣 5月建築貸款餘額增幅創逾6年新高

（中央社記者潘姿羽台北21日電）央行今天公布5月建築貸款餘額為新台幣1兆9245億元，年增率為9.68%，增幅創2012年9月以來新高紀錄；央行官員分析，主因是近期建商為了加強餘屋促銷，融資需求增加所致。

央行今天公布5月消費者貸款及建築貸款餘額統計，房貸餘額在今年2月突破7兆元大關，且延續增勢，5月來到7兆1001億元，月增438億元，年增率則達5.16%。

央行官員表示，5月新成屋交屋潮湧現，不只建物買賣移轉棟數較去年增加，房貸餘額年增率5.16%，也創下2011年7月以來的高點；不過近幾個月的房貸餘額年增率都在5%上下波動，5月增幅稍高，但還不足以認定房市轉趨熱絡。

至於代表房市上游的建築貸款，5月為1兆9245億元，月增171億元，年增率則為9.68%，創2012年9月以來最高紀錄。

央行官員表示，最近有許多建案廣告冒出來，電視、廣播、路上看板隨處可見，推測應是建商為了加強餘屋促銷，有些融資需求，才會推升建築貸款餘額。

官員說明，建築貸款不僅僅是建商整地開發的土建融，也可能是為了餘屋促銷費用、人事費用，只要是建築業需要的款項、週轉金，都會算在內。

整體而言，儘管5月房貸餘額及建築貸款餘額雙雙創下近年新高點，央行官員認為，當前以自住買盤居多，房市續處在相當穩定的水準。

不過對於政府積極推動台商回台投資，可能引來大量資金回流台灣，央行總裁楊金龍近日表達立場，境外資金回流易導致預期房價上漲的心理，可能加劇房市波動、不利金融穩定，央行將緊盯市場動態。（編輯：趙蔚蘭）1080621