MEET TAIWAN訪團到菲國 邀企業赴台辦會展旅遊

MEET TAIWAN訪問團21日率台北市政府觀光傳播局代表和業者在馬尼拉舉辦旅遊業者交流會，推廣台灣會展和獎勵旅遊。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年6月21日

（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）MEET TAIWAN會展訪問團昨天抵達馬尼拉，拜訪亞洲及太平洋發展籌資機構協會馬尼拉總部、玫琳凱菲律賓分公司和菲律賓保險委員會，爭取相關機構赴台舉辦會展和獎勵旅遊。

玫琳凱（Mary Kay）總部設於美國，是一家全球美妝直銷公司；亞洲及太平洋發展籌資機構協會（ADFIAP）創會成員包括星展銀行（DBS）、日本興業銀行、韓國產業銀行等，目前在45國有131個成員機構，亞洲開發銀行（ADB）是ADFIAP特別會員。

訪問團成員之一、中天溫泉渡假飯店業務經理蘇秀紅告訴中央社記者，訪問團拜會時，亞洲及太平洋發展籌資機構協會表示，10月將舉行一場高峰會議，另外，玫琳凱明年也會舉辦一場活動，將考慮赴台灣舉辦活動的可能性。

台北市政府觀光傳播局也發布新聞稿指出，玫琳凱表達有意願赴台北舉辦獎勵旅遊活動。

MEET TAIWAN計畫由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，訪問團率台北市政府觀傳局代表和南港展覽館二館、雄獅旅行社、惠康旅行社、意舍酒店、王朝大酒店、中天溫泉渡假飯店、逸寬文旅等業者，昨天抵達馬尼拉拜會上述機構後，今天在馬尼拉舉辦旅遊業者交流會，推廣台灣會展和獎勵旅遊。

中天溫泉渡假飯店位於宜蘭礁溪，身為菲律賓華僑的蘇秀紅說，菲律賓人喜歡喝酒、喝咖啡，宜蘭有伯朗咖啡城堡，又有噶瑪蘭威士忌酒廠，正投其所好，加上菲律賓冬天不冷，冬天到礁溪泡湯可以成為吸引菲國旅客的賣點。

雖然宜蘭在菲律賓知名度不高，蘇秀紅表示，透過推廣活動，有幾家旅行社告訴她，將規劃旅行團到宜蘭、有業者計劃安排家族旅遊，到礁溪泡湯，還有媒體規劃到礁溪拍攝、介紹溫泉旅館。

逸寬文旅業務總監吳玉菁表示，由於他們每晚房價要150美元（約新台幣4650元）以上，入住的菲律賓客層大多是醫生或赴台開會、打高爾夫的商務人士，也因觀察到菲國高端市場成長潛力，希望藉由推廣活動在東南亞拓展品牌知名度。

王朝大酒店業務副理陳世偉則說，他們的客源主要是中國大陸和日本遊客，東南亞旅客僅占2到3成，希望藉此拓展飯店在東南亞能見度。（編輯：林憬屏）1080621