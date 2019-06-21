MEET TAIWAN訪團到菲國 邀企業赴台辦會展旅遊
（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）MEET TAIWAN會展訪問團昨天抵達馬尼拉，拜訪亞洲及太平洋發展籌資機構協會馬尼拉總部、玫琳凱菲律賓分公司和菲律賓保險委員會，爭取相關機構赴台舉辦會展和獎勵旅遊。
玫琳凱（Mary Kay）總部設於美國，是一家全球美妝直銷公司；亞洲及太平洋發展籌資機構協會（ADFIAP）創會成員包括星展銀行（DBS）、日本興業銀行、韓國產業銀行等，目前在45國有131個成員機構，亞洲開發銀行（ADB）是ADFIAP特別會員。
訪問團成員之一、中天溫泉渡假飯店業務經理蘇秀紅告訴中央社記者，訪問團拜會時，亞洲及太平洋發展籌資機構協會表示，10月將舉行一場高峰會議，另外，玫琳凱明年也會舉辦一場活動，將考慮赴台灣舉辦活動的可能性。
台北市政府觀光傳播局也發布新聞稿指出，玫琳凱表達有意願赴台北舉辦獎勵旅遊活動。
MEET TAIWAN計畫由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，訪問團率台北市政府觀傳局代表和南港展覽館二館、雄獅旅行社、惠康旅行社、意舍酒店、王朝大酒店、中天溫泉渡假飯店、逸寬文旅等業者，昨天抵達馬尼拉拜會上述機構後，今天在馬尼拉舉辦旅遊業者交流會，推廣台灣會展和獎勵旅遊。
中天溫泉渡假飯店位於宜蘭礁溪，身為菲律賓華僑的蘇秀紅說，菲律賓人喜歡喝酒、喝咖啡，宜蘭有伯朗咖啡城堡，又有噶瑪蘭威士忌酒廠，正投其所好，加上菲律賓冬天不冷，冬天到礁溪泡湯可以成為吸引菲國旅客的賣點。
雖然宜蘭在菲律賓知名度不高，蘇秀紅表示，透過推廣活動，有幾家旅行社告訴她，將規劃旅行團到宜蘭、有業者計劃安排家族旅遊，到礁溪泡湯，還有媒體規劃到礁溪拍攝、介紹溫泉旅館。
逸寬文旅業務總監吳玉菁表示，由於他們每晚房價要150美元（約新台幣4650元）以上，入住的菲律賓客層大多是醫生或赴台開會、打高爾夫的商務人士，也因觀察到菲國高端市場成長潛力，希望藉由推廣活動在東南亞拓展品牌知名度。
王朝大酒店業務副理陳世偉則說，他們的客源主要是中國大陸和日本遊客，東南亞旅客僅占2到3成，希望藉此拓展飯店在東南亞能見度。（編輯：林憬屏）1080621