台積電24日除息 分析師：短期完全填息有難度

（中央社記者張建中新竹23日電）台股市值最大的台積電將於24日除息，每股將配發新台幣8元現金股息，法人認為，台積電今年基本面具有變數，恐有衰退壓力，也為短期完全填息添增難度。

台積電市值6.44兆元，高居台股之冠，24日除息預計配發2074.43億元現金股息，也是台股最高水準，據證交所估計，台股加權指數將因台積電除息而蒸發69.3點。

台積電除息對台股影響性大，除息行情備受市場關注。據統計，台積電近3年都順利完成填息，2016年每股配息6元，僅3個交易日即完全填息。

2017年每股配息7元，台積電32個交易日完全填息；2018年每股配息8元，20個交易日完全填息。

分析師王兆立表示，台積電今年6月24日將先配發8元現金股息，董事會已核准今年第1季每股現金股息2元，預計第4季發放，台積電股東今年每股共可獲得10元現金股息。

此外，台積電承諾維持穩定的股利政策，明年起將每季發放現金股息，全年不會低於今年整年的10元水準。王兆立指出，若以21日收盤價248.5元計，台積電殖利率達4.02%。

反觀美國10年期公債殖利率，隨著美國升息機率升高，10年期公債殖利率滑落至2%左右，王兆立說，台積電殖利率將近是美國10年期公債殖利率的1倍，對壽險與退休基金等更具吸引力。

只是美中貿易戰升溫，博通（Broadcom）等台積電客戶相繼調降全年營運目標，法人普遍預期，台積電可能於7月法人說明會中調降全年營運目標，今年業績恐較去年微幅衰退，中止連續9年成長趨勢。

台積電今年基本面具有變數，國內投顧業者認為，壽險等長線資金並不須急著於台積電剛除息就搶進，可能靜待台積電法說會調降全年營運目標，股價反應利空後再行進場。

投顧業者預期，台積電今年除息行情，可能部分填息，要完全填息則有難度，甚至不排除可能先貼息，待利空出盡後，再完成填息，與去年走勢相似。（編輯：蘇志宗）1080623