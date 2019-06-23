老人歡唱意外捲入智財糾紛 政府修法陷兩難

（中央社記者潘姿羽台北23日電）許多長輩愛與好友齊聚里民中心歡唱，近日卻因為伴唱機夯曲涉侵權，收到存證信函，人心惶惶；民進黨立院黨團日前提案修著作權法盼解套，卻引來音樂人反彈，政府修法陷入兩難。

各縣市里民活動中心為了讓長者有健康的交誼管道及休閒娛樂，多會購買電腦伴唱機，供周邊老人聚在一起歡唱，若總是同樣幾首舊歌輪播，難免無法盡興，因此民眾多會在電腦伴唱機灌入當紅流行歌曲、八點檔主題曲等新歌。

不過，這些民眾灌入的新歌，可能因沒有取得授權，涉及違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」。近期便有許多里民活動中心、歌唱班收到取得歌曲授權業者寄發的存證信函，導致不清楚法律的長者、里民擔心受怕。

經濟部官員坦言，里民活動中心將既有的電腦伴唱機灌入新歌，並齊聚歡唱的行為，確實有2大著作權法觸法疑慮，一是灌入的新歌若未取得授權，構成「擅自重製」，二是阿公阿嬤歡唱歌曲，會有公開演出的問題。

官員解釋，目前第一點比較有爭議，因為實務上確實有未取得授權的情形，但里民活動中心等非營利場所提供伴唱機具高度公益性，用途也是促進民眾身心健康，因此立院民進黨團才會提案增訂第69條之1條文，音樂著作經授權錄製成錄音著作滿6個月，伴唱機業者可向權責機關申請強制授權，給付費用後重製及散布，希望讓基層民眾在合理付費的情況下，也能唱到想唱的歌曲。

至於公開演出部分，現行是由集體管理團體來把關，經濟部智財局會請集管團體針對具有公益性質的活動採良性勸導，而非動輒祭出懲處。

然而，立院民進黨團提案增訂69條之1條文後，引發音樂界大力反彈，認為這樣的修法方向將大大扼殺創作人的智慧財產，呼籲勿將合理使用無限上綱。

經濟部官員表示，著作權法是保護權利人的利益，音樂人的主張很好理解，但里民歡唱行為不涉及營利，且有公益性，兩邊權益要如何保障，是現在要思考權衡的地方。

官員也說，這次事件並非單純只是里民想要灌歌引發的侵權問題，還牽扯了長期積累的伴唱機市場結構因素。

經濟部官員解釋，營利市場高達8、9成都是使用弘音，因為弘音的曲目最豐富，音樂公司也著眼於弘音握有強大的市場力量，專屬授權給弘音公司，但弘音伴唱機「只租不賣」，各縣市里民活動中心、歌唱班則多是編列經費購買電腦伴唱機，只租不賣跟直接購買並無交集，這邊就出現第一個癥結點。

其次，官員表示，從音樂業者的立場，弘音市場力量最大，他們要賣，自然要找表現最好的業者來授權，無可厚非，但也因為弘音取得了大多數音樂市場的專屬授權，其他廠商根本無法取得授權，市場力量持續萎縮。

為了兼顧雙方權益，行政院正在跟民進黨團積極溝通中，建議傾向先暫緩修法，並強化溝通、廣納音樂界的意見；政院官員表示，希望兼顧歌曲版權不會被特定業者持續買斷、音樂著作權人獲得合理報酬，並讓基層民眾在合理付費的情況下，也能唱到想唱的歌曲。（編輯：楊凱翔）1080623