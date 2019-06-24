川習會前 台股聚焦台積電除息

（中央社記者潘智義台北24日電）美國在G20峰會前將中國5家企業及單位列為黑名單，市場憂心恐影響美中兩國領袖會談，但美股道瓊工業指數21日只下跌34.04點，法人認為，對台股的影響應該可以緩和，今天盤面焦點還是台積電除息。

台股21日收在10803.77點，小漲18.76點，成交值新台幣1484.49億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超60.59億元。

台積電今天除息，每股配發新台幣8元現金股利，證交所估計，將影響加權股價指數約69.3點，台積電能否填息將直接影響大盤表現，也反映投資人對張忠謀交棒後的台積電經營團隊信心。

今天除息的股票還有葡萄王、永光 、寶隆、厚生、夏都、王品、益登、融程電、國精化、群益期、華興、基士德-KY。

美國總統川普、中國國家主席習近平將在28、29日的日本大阪20國集團（G20）峰會見面協商，美國在峰會前將5家中國的科技單位列為黑名單，禁向美國採購零組件，市場關注川習會結果、美中兩國如何化解貿易爭議。

另外，長榮航空空服員罷工事件持續進行，除影響航班，今天的長榮航空股東會也連帶受到矚目。（編輯：楊玫寧）1080624