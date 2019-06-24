長榮航股東會50分鐘結束 26日宣布7月航班

（中央社記者韋樞台北24日電）長榮航空因為空服員罷工至今損失近6億元，今天股東會進行約50分鐘後結束。總經理孫嘉明會後表示，預計26日宣布長榮航7月航班狀況，讓旅客和旅行業了解究竟有多少航班取消及服勤。

長榮航股東會順利通過各項議案，去年每股稅後盈餘(EPS) 1.5元，並配發現金股利每股新台幣0.5元，股票股利每股0.3元。

長榮航空股東會會場內明顯較以往熱鬧許多，股東出席截至9時29分約占已發行股分總數的72.48%；現場近30位配戴黃臂章的糾察人員較以往多一些，尤其會場內側難得出現一整排的電視台攝影機也與以往大不同。

孫嘉明表示，長榮航需花時間瞭解空服員服勤意願和狀況，目前已經宣布6月29日的航班狀況，預計26日宣布7月的航班狀況，讓旅客和旅行業者事先了解，預做安排，長榮航不須要每天宣布，旅客也不用每天詢問。

對於罷工後該如何做，孫嘉明強調，長榮航強調的是永續經營，光是長榮航上下游產業的相關工作人員多達2萬人，長榮航不會任意結束營業，而長榮航也正在思考以後要加強溝通，由董事長和總經理每一季與基層同仁溝通，了解第一線人員遇到的問題。

長榮航空23日公告，說明桃園市空服員職業工會無預警罷工影響，長榮航指出，罷工第4天共取消158個航班，累計營收損失約5.8億元。（編輯：林沂鋒）1080624