G20川習會添變數 台股盤中一度跌逾百點

（中央社記者潘智義台北24日電）G20峰會即將召開，美國卻再提中企黑名單，讓美國總統川普和中國國家主席習近平的貿易協商增加變數，市場出現觀望氣氛，台股今天盤中一度下跌逾百點，之後跌幅收歛。

至11時27分，加權指數來到10768.11點，下跌35.66點，成交值新台幣586.5億元。八大類股僅機電類股下跌，其餘走揚。

台積電今天除息，盤中來到242元，小漲1.5元，一度下跌至240元，小跌0.5元，但多在平盤240.5元附近。股王大立光來到3825元，上漲0.39%。鴻海在平盤76.8元附近小幅震盪。

今天除息的葡萄王盤中來到214.5元，小漲1元。永光來到16.85元，小漲0.35元。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，當全球股市因川習會有眉目大漲時，美國卻再提出中國企業黑名單，美國的兩手策略讓投資人憂心，美國總統川普和中國國家主席習近平能否如期在G20高峰會見面，並進行美中貿易協商，也使市場出現觀望氣氛，造成股市下跌。

陳冠升指出，6月28至29日舉行G20會議，預計川普及習近平會面，應該不會在會議上達成太多的結論，比較可能的會後結果應是各退一步，不太可能是中國照單全收，或是美國完全退讓回中美貿易戰前的情況，中美仍存在部分產品課徵關稅。（編輯：楊玫寧）1080624