工輔法設不設落日條款 經濟部2天內確認

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）攸關農地工廠納管的工輔法部分條文修正草案，因是否納入落日條款卡關，經濟部今天表示，這2天將與行政院確認修法方向；但如果未在臨時會完成三讀，恐怕無法銜接明年6月落日。

現行工廠管理輔導法將在明年6月落日，為輔導臨時登記工廠合法化，政府推動工廠管理輔導法部分條文修正草案，立法院臨時會本週將再度進行朝野協商。不過，立法院長蘇嘉全20日召集朝野協商表示，特定工廠登記證如果沒有設落日期限，業者就不會積極改善，要求行政部門回去檢討。

經濟部次長王美花今天出席「APEC城鄉創新生態圈論壇」，會後接受採訪時表示，經濟部是以務實角度出發，若設落日條款，屆時又要再重新面對一次，因此，經濟部認為可以先推動，再視後續成效決定。經濟部會將立法院意見轉呈行政院，並在這2天與行政院確認修法方向。

她表示，希望能在臨時會順利完成修法，接下來還需要半年修訂子法，加上農地工廠臨時登記證明年6月就要到期，如果延到下個會期，時程恐怕會來不及。

而國民黨立委江啟臣提議比照食安法，在行政院層級設立協調委員會。王美花則表示，會將這項意見轉呈行政院，而此事涉及跨部會、地方政府，經濟部本來就會建立相關協調機制。

至於環團不滿污染業別交由經濟部認定，王美花表示，外界誤會了，經濟部跟農委會一樣，只是受環保署之邀提供意見，認定、公告污染業別主導權是在環保署。（編輯：林孟汝）1080624