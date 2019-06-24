工研院創新技術助升級 萊爾富與物流業採用喊讚

（中央社記者張建中新竹24日電）工研院創新技術協助產業轉型升級有成，開發的動態才積重量測量辨識系統與消費意圖預測演算法技術分別獲新竹物流、萊爾富及台灣大哥大等業者採用。

工研院指出，動態才積重量測量辨識系統每天可快速丈量上萬件包裹的體積與重量，將進貨計費自動化，並以人工智慧(AI)儲揀決策加速出貨。

此外，工研院研發的物流服務型機器人，以天花板定位導航技術，提供省力揀理貨的搬運移動服務。工研院還將AI導入路徑規劃的環節，促進車輛共享，提升配送效率。

工研院表示，相關技術已導入新竹物流、全日物流及京揚國際等物流業者，並與超商業者萊爾富合作，這一成果獲頒今年度工研菁英獎的產業化貢獻金牌獎。

工研院利用10種以上的多重演算法，分析網站瀏覽者的點擊歷史與交易資料，預測消費者的想法，提高個人化推薦的精準度。

台灣電商業者mom富邦媒導入這套技術後，成功帶動營收攀升，並提升顧客黏著度，工研院指出，台灣大哥大也應用這技術推薦產品或服務，這一成果也獲頒產業化貢獻金牌獎。

工研院與台泥合作建置結合鈣迴路捕碳系統的微藻養殖示範場及國內首座雨生紅球藻養殖場，開創碳循環經濟，也獲今年度工研菁英獎的產業化貢獻金牌獎。

工研院開發的無毒環保膠，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前已獲得台、日、美專利，獲今年度工研菁英獎的傑出研究金牌獎。（編輯：郭萍英）1080624