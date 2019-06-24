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鴻海8K超高畫質專利全球第5 5G專利世界第8

最新更新：2019/06/24 17:51
鴻海集團45週年歷史回顧暨創新科技展，24日邀請部分媒體參觀，鴻海代理董事長呂芳銘出面解說。中央社記者張建中攝　108年6月24日
鴻海集團45週年歷史回顧暨創新科技展，24日邀請部分媒體參觀，鴻海代理董事長呂芳銘出面解說。中央社記者張建中攝　108年6月24日

（中央社記者張建中台北24日電）鴻海代理董事長呂芳銘今天表示，鴻海結合轉投資夏普（Sharp）在全球5G專利布局位居世界第8，8K超高畫質專利排名第5。

鴻海集團持續在土城總部展示45週年歷史回顧暨創新科技展，今天下午邀請部分媒體參觀，由呂芳銘出面解說。

呂芳銘引述資料指出，鴻海整合夏普在8K相關專利排名世界第5；全球5G專利數則達713案，占比約6%，排名世界第8。

鴻海集團除與夏普合作推動8K結合5G生態系，呂芳銘表示，鴻海集團也布局5G小型基地台Remote Radio Unit及基頻處理單元等關鍵設備。

談到工業互聯網，呂芳銘表示，鴻海集團深耕400G光模組收發器及8K高速傳輸光纖線；呂芳銘並透露，鴻海最快6月底會推出新Micro Cloud服務。

鴻海並在現場展示智慧刀把內建感測器、金剛石刀具解決方案、高鐵鋼軌智能修復銑刀、工業用邊緣運算伺服器等產品，也展示關燈工廠布局流程圖。

鴻海集團還展示車聯網應用，現場人員指出，鴻海集團可整合夏普或群創的面板技術，結合連接器、照相鏡頭、機構件、整合介面及軟體等技術，提供車連網解決方案。

現場人員表示，鴻海集團已經切入歐洲BMW、Benz、Audi等品牌車廠車用顯示螢幕，及北美GM、Ford和電動車大廠特斯拉（Tesla）等車用顯示螢幕。鴻海集團還切入BMW智慧鑰匙供應鏈。（編輯：郭萍英）1080624

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