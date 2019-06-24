光電協會估今年生醫光電產值608億 小增3%

（中央社記者韓婷婷台北24日電）光電科技工業協進會（PIDA）統計今年第1季台灣生醫光電產值年增0.46%，其中隱形眼鏡年增12.3%表現亮眼；全年預估總產值為新台幣608億，年成長3%。

PIDA表示，今年第1季雖然隱型眼鏡產業表現亮眼，但整體台灣生醫光電相較於去年同期僅小幅成長0.46%，主要因為光電感測中的血壓機大廠被外資收購，使得光電感測衰退14%。

生醫光電產業包含光電感測、醫學影像、光學治療3個部分，2018年的產值分別為224億元、127億元及242億元，以光學治療的年成長最多，產品包含隱形眼鏡、角膜塑型、光動力治療。

其中隱形眼鏡產值快速成長，除了老字號的精華、金可、優你康外，科技業跨業投入成果已逐步成效，加上隱形眼鏡的配戴需求由過去的長戴型轉向以月拋式或日拋式為主，需求大大提升，因此帶動隱形眼鏡產值的成長，光學治療中隱形眼鏡產值占比超過9成，2018年隱形眼鏡營收年成長約17%。

PIDA表示，2018年台灣生醫光電產值為593億新台幣，相較於2017年的552億元，年成長了7.3%。

光電感測產品有紅外線測溫儀、血糖機、生物晶片等，2018年產值微幅下降2%，PIDA分析主因為2018年3月台灣血壓機大廠百略遭外資收購，2018年11月後不再公開發行，百略的血壓機產值在台灣具舉足輕重的地位，因此產值上有微幅的下滑，該收購案將對2019年光電感測的營收有更明顯影響。

醫學影像部份，維持穩定的成長，產品包含內視鏡、醫學顯示器、X光影像、超音波影像等，相較2017年成長5%。

展望2019年，PIDA預估台灣生醫光電產值約為608億元，整體營收年成長3%，其中光電感測營收將有6%的衰減，隱形眼鏡估計持續有亮眼表現，營收預估可增加14%。（編輯：趙蔚蘭）1080624