中華電自組頻道套餐 拚第3季上路

（中央社記者江明晏台北24日電）中華電信持續與頻道商協商，目前已在「溝通的最後一哩路」，力拚第3季端出的自組頻道套餐，將發揮消費者「單頻單選」精神，且每個月可更換是一大特色。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月通過中華電信MOD營業規章修正案，開放自組頻道，解放MOD多年的緊箍咒。

消息指出，中華電信MOD力拚第3季端出自組頻道，預估會有一個「自由選」套餐、3個方案，牌告價分別為新台幣200元、300元及350元。

對此，中華電信表示，目前正與頻道商密切協商中，現在是「溝通的最後一哩路」，自組頻道相關方案並未正式拍板。

中華電強調，最終是希望落實消費者選擇權，發揮「單頻單選」精神，而自由選套餐的價格，也會比目前單頻單選更優惠，且每個月都能更換，將是一大特色。

中華電有200多個頻道，目前已開放單頻單選，市場推估，未來將有更優惠的自由選套餐，能讓消費者落實選擇權，最快第3季可望上路。

產業人士分析，中華電擁有許多運動賽事的轉播權，受到用戶青睞，如果能搶下明年東京奧運的4K轉播權，將再度推升MOD的熱度；MOD也在有線電視明年開放分組付費前，以落實消費者精神的套餐搶市，頗有搶占先機的意味，但目前深受「潛規則」困擾的新聞台能否在MOD上架，將成為市場關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1080624