更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談
早報

早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
教廷部長級樞機讚許 香港反送中是為公義抗爭
首頁 / 產經

美徵關稅使中製科技產品變貴 美消費者延後升級

最新更新：2019/06/25 10:03

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）科技業主管今天表示，如果美國總統川普對中國貨品加徵新一輪25%關稅，美國消費者將延後或放棄科技升級。

民意徵求期7月2日結束後，如果川普無法和中國國家主席習近平重啟談判來結束美中貿易戰，川普政府準備對價值3000億美元的中國進口商品加徵關稅。

2018年7月以來，中美就因美國要求北京修訂政策，以更保護美國智慧財產、讓美企更易進入美國市場而齟齬不休。

美國消費科技協會（Consumer Technology Association）副總裁錢德勒（Sage Chandler）表示，在價值3000億美元的商品中，手機、筆電、平板電腦、智慧音箱與電玩主機等消費性科技產品合計價值1670億美元，占目標清單價值總額的一半以上。

錢德勒在美國貿易代表署（U.S.Trade Representative）主持的關稅聽證會上表示，加徵這些關稅，會導致手機零售價格平均提高70美元，平板電腦貴120美元，電玩價格則會增加56美元。

錢德勒告訴路透社：「很多消費者會觀望，說『我會等下一代』。那對一般消費者可是不少錢。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080625

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報