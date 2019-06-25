南電訂單能見度看到10月 第2季稅前可望轉盈

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）IC載板大廠南電續受惠ABF基板拉貨需求，美系客戶訂單比重提升。法人指南電訂單能見度看到10月，第2季稅前有機會轉盈，今年拚全年獲利轉盈，終結連3年虧損。

展望今年下半年營運表現，本土法人報告指出，受惠日系廠商和台灣同業在ABF基板產能滿載及訂單外溢助攻，南電新增美系大廠處理器基板訂單，業績比重提升到10%。

法人預估，目前南電訂單能見度可以看到10月，陸續量產的5G網通設備所需的電路板或IC載板，層數較多線路設計複雜，技術複雜度提高，將提升ABF基板的平均銷售價格（ASP）。

觀察第2季業績表現，法人表示，南電ABF基板出貨力道未受美中貿易戰與華為（Huawei）風暴影響，儘管部分客戶因華為需求下滑調降出貨，不過南電其他客戶追加訂單，此外，系統級封裝（SiP）載板出貨穩健。

法人預估，南電6月單月有機會轉虧為盈，第2季單季本業虧損收斂，在匯兌收挹助攻下，第2季稅前有機會轉盈。今年全年代表本業的營業利益可望轉盈，有機會終結連續3年虧損的狀況。

南電日前表示，今年陸續推出人工智慧應用高效能運算晶片載板、5G網通設備載板及7奈米繪圖晶片載板等。此外，開發新世代系統級封裝載板、車用主動安全系統電路板等。

其中在車用電子部分，南電表示，隨著電動汽車與自動駕駛汽車持續發展，車用電路板需求不斷增加，相關產品重視品質穩定性，高階車用電路平均單價穩定。公司陸續推出自動手剎車控制模組、主動安全系統以及攝影機和偵測雷達模組等。

從應用來看，法人指出，個人和筆記型電腦用IC載板占南電整體業績比重約12%到13%，網通占比約45%，消費性電子占比約2成出頭，車用占比約15%。若從產品別來看，ABF基板占比約4成，PP（BT與SiP）基板占比約27%到28%，PCB占比約3成出頭。

南電自結今年5月合併營收新台幣26.47億元，較去年23.85億元增加10.99%，累計今年前5月自結合併營收112.67億元，較去年同期107.6億元微增4.71%。（編輯：楊玫寧）1080625