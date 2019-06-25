陳其邁指高雄幣應做更大 業者拚7月底推社群貨幣

（中央社記者廖禹揚台北25日電）繼高雄幣、嘉義幣後，中華科技金融學會今天表示，最快7月底將與連鎖業者合作推出「以社區貨幣為基礎的社群貨幣」，以加速貨幣流通及刺激消費。

中華科技金融學會今天舉辦區塊鏈應用論壇，祕書長劉湘國在會中說明高雄幣與嘉義幣的實際應用，並提出在實際運作過程中發現的問題，例如合作商家可能面臨理性與人性的平衡，因為不希望消費者拿了自己發出的高雄幣，卻到自己不喜歡的商家消費，會找盡理由不發幣；以及攤商平均交易金額低，發幣水位相對不足。

行政院副院長陳其邁今天出席論壇致詞時表示，高雄幣應該能做得更大，只在商圈使用人數太少，應結合交通、醫療、甚至政府政策等共構服務。劉湘國對此表示同意，目前正在與連鎖業者洽談合作，最快在7月底、8月初推出「以社區貨幣為基礎的社群貨幣」。

劉湘國說明，高雄幣、嘉義幣這種貨幣算是「類交易貨幣」，是商家與消費者之間的智能合約，也就是在交易當下，商家同意部分退款讓消費者去做下一次消費，若期限內消費者會使用，就會按比例收回，以刺激實際消費，都是以行政地區來劃分貨幣流通限制範圍。

而社群貨幣則是以社群為劃分，例如與咖啡連鎖店合作，原本消費100元會發給10塊高雄幣，改為發給5塊高雄幣與5塊咖啡幣，消費者可以用5塊咖啡幣在其他行政區的咖啡店消費，以扣抵後的金額再得到咖啡幣與當地社區貨幣。

劉湘國表示，與連鎖業者合作，可增加流通貨幣數量，業者也能省下自行開發APP及後台系統維運的龐大費用，未來也希望利用消費者的使用數據導入消費地圖，主動為消費者推薦臨近熱門商品，與消費某樣商品時，其他消費者可能選擇搭配的品項等。

中華科技金融學會與高雄市政府合作在今年初發行高雄幣，與嘉義縣政府合作的嘉義幣則預計在7月上線，劉湘國說，嘉義以農業為主，因此結合生產履歷的概念，成立台灣區塊鏈認證協會，由縣政府與縣農會執行上鏈動作，確保品質；同時嘉義幣若未在期限內使用，將用於協助農業基礎建設及清寒家庭獎學金。（編輯：趙蔚蘭）1080625