中華電投資電競 看好東南亞潛力

（中央社記者江明晏台北25日電）中華電信力挺電競產業，中華電信董事長謝繼茂表示，今年會持續聚焦先前投資的4Gamers，看好在東南亞市場推展「網路加速器」潛力，若方向正確，未來會加大腳步投資電競產業。

第3屆由上報主辦，中華電信冠名贊助、六都直轄市政府共同指導的2019「英雄聯盟」六都電競爭霸戰今天舉辦啟動記者會，並邀請支持電競產業的行政院副院長陳其邁、中華電信董事長謝繼茂出席。

謝繼茂指出，今年已是中華電信連續第3年贊助六都電競爭霸戰，希望透過中華電信的資通訊技術，扶植台灣電競產業、培育更多台灣之光。

去年六都電競爭霸戰創下線上線下超過200萬人觀賞，中華電信表示，透過MOD、Hami Video長駐型「電競專區」轉播電競賽事，不到2個月已突破近50萬人次點閱，看好本屆六都電競爭霸戰期成長100%。

針對中華電信今年的電競產業布局，謝繼茂表示，會持續聚焦先前投資的電競新創整合公司4Gamers，舉例說，東南亞網路基礎建設不像台灣這麼完善，在當地推展「網路加速器」，網速會有明顯改善，看好這項產品在東南亞和國外市場的潛力，如果方向正確，未來也會加大腳步投資電競產業；中華電已設立新創投資處，主動出擊尋找可以投資的機會。

另外，因應5G與電競需求，中華電今年會持續投資光纖，占一大部分的資本支出，在光纖建設腳步非常快，但投資金額和過去差異不大。

謝繼茂表示，中華電打算將全台的閒置土地和建物釋出作為「電競育成中心」，但不會是今年重點，未來會再觀察。

陳其邁表示，台灣5G會在年底順利完成招標，有助於建構5G產業鏈、大幅增加競爭力，5G應用服務也包括遊戲，盼台灣加速進入5G市場讓產業取得優先機會。

陳其邁說，政府非常重視電競產業，前年修正運動產業發展條例，包含租稅減免、預算補助、選手培育都有積極作為，希望藉由國際電競大型運動賽事，帶動整體產業發展，「透過資金、人才、產業界支持、形成更完整的產業鏈，讓選手沒有後顧之憂。」

而針對內容產業的發展，謝繼茂表示，中華電信將在第3季推出MOD自組頻道，希望提供給觀眾另一個選擇，發揮「單頻單選」的精神，由於需要時間與頻道商談判，預估9月推出比較可能。

另外，文化部希望中華電組OTT（網路影音服務）國家隊，謝繼茂回應，「這部分都一直在談」，但因組國家隊沒那麼容易，中華電專長在傳輸，後面還有內容等都不是中華電強項，中華電的角色可以發揮，但還有賴其他產業協助，畢竟「內容為王」，會是走出去的困難點，中華電會持續與Netflix、Fox、國內大型內容製造商接觸，尋找好的機會投資內容。（編輯：郭萍英）1080625