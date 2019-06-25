美中貿易戰台商轉移供應鏈 駐泰處成立服務平台

（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）受到美中貿易戰影響，不少中國大陸台商準備將供應鏈移往東南亞，駐泰代表處和海基會合作成立「大陸台商泰國服務平台」，提供大陸台商赴泰投資的諮詢和交流服務。

駐泰處今天指出，中國大陸台商面臨生產成本增加以及美中貿易戰影響，駐泰處和泰國台商近來收到不少中國大陸台商諮詢如何到泰國布局，以做為供應鏈南移的參考。

駐泰處指出，為了提供完善諮詢服務，駐泰處與海峽交流基金會合作成立「大陸台商泰國服務平台」，並委託服務台商的泰國安侯建業會計師事務所（KPMG）運作平台，駐泰處歡迎大陸台商透過微信（Wechat）帳號TaiwanFDI加入平台，可獲得在泰布局的諮詢服務。

駐泰處表示，這個平台將與海基會的大陸台商服務機制合作，並對接駐泰處既有各項平台服務。

駐泰處指出，泰國提出企業所得免稅、進口原物料及設備免稅等方案，以吸引外商及大陸台商將生產或營運基地南移至泰國，加上泰國輸美國產品享有普遍性貿易優惠，中國大陸台商除返台加碼投資，也可把握美中貿易戰全球供應鏈重新洗牌的機會，前來泰國投資布局。

此外，駐泰處將藉助泰國台商總會等實體平台辦理重點產業交流工作，並將觸角擴及高科技與高附加價值產業，彼此提升雙方企業合作機會及國際競爭力。（編輯：林憬屏）1080625