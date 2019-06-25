貿易戰打亂台商步調 今年上市櫃IPO估40至50家

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）美中貿易戰打亂台商IPO步調，安永（EY）表示，不少台商選擇優先調整供應鏈，遞延IPO時程，以應對貿易戰衝擊，預估今年台灣上市櫃IPO家數約40至50家，將低於去年表現（60家）。

安永聯合會計師事務所今天舉辦「安永2019上半年首次公開募股（IPO）記者會」。據安永統計，今年上半年台灣上市櫃IPO家數共有18家，總籌資額新台幣114.43億元，家數比去年同期減少10家，籌資額則增加13.06億元。

其中，上市部分上半年IPO家數有6家，比去年同期減少6家，籌資額86.95億元，受單一大案（緯創子公司緯穎科技IPO案）帶動，比去年同期增加28.31億元，增幅48.3%。上櫃IPO件數12件，則比去年同期減少4家，籌資額27.48億元，年減15.25億元，減幅35.7%。

安永審計服務部營運長涂嘉玲分析，今年台灣上市櫃IPO家數很難比去年的60家增加，預估只有40到50家；因應美中貿易戰衝擊，台商IPO腳步大亂，必須優先處理關稅壁壘導致的成本增加問題，調整供應鏈，先活下去，才有時間重新思考IPO時程，預計將長時間影響台灣IPO表現。

分析上半年IPO產業，不論上市、上櫃主力皆為科技業，同時95%籌資額來自台灣本土企業。興櫃部分今年上半年則有11家，產業類別分布於科技業、生技、工業及文化創意產業，朝向多層次資本市場發展，此外也可見保全樓管、體育用品製造、專用生產機械製造修配業業者。

另一方面，中國「科創板」已在6月13日正式開市，成A股新亮點，統計至6月21日止，有125家企業申請科創板上市，其中3家獲准發行。涂嘉玲指出，其餘120多家排隊企業中，約有6至9家為台資企業，產業類別主要為製造業（如晶圓製造）及工業。

涂嘉玲表示，「科創板」與過去A股欲吸引的對象明顯不同，主要是有發展潛力、市場認可度高的科創企業，例如市值高、但現金流量低或尚未盈利、甚至虧損的企業；目前科創板排隊上市的台資企業，大多製造根基於中國大陸或以中國大陸市場為主，與台股IPO欲吸引的對象有所不同。（編輯：趙蔚蘭）1080625