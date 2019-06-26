美股收低 台股月線有撐後勢看量能

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）美股收低，台股25日下跌72點，仍守住季線。法人表示，台股下檔支撐在月線附近，後勢量能放大，才有利多方。

美股收低，道瓊工業指數下跌179.32點或0.67%，以26548.22點作收。標準普爾指數下跌27.97點或0.95%，收在2917.38點。科技股那斯達克指數下跌120.98點或1.51%，收7884.72點。

台股加權指數25日開低震盪走低，終場收在10706.72點，下跌72.73點，跌幅0.67%，成交值不到千億元，來到新台幣996.3億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超22億元。

法人表示，台積電25日呈現貼息走勢，股王大立光也跌破10日線約3760元，台股25日下跌仍守住季線約10688點。展望台股後市，下檔支撐在月線約10555點附近，上檔壓力在10850點區間。後勢量能放大，才有利多方。

台灣證交所25日公告，今天有台化等股票除息交易，其中台化發行市值將減少約新台幣363億元，占發行量加權股價指數約12.1點。

手機晶片廠聯發科25日宣布推出新一代智慧手機晶片平台曦力P65，目前P65已量產，終端產品將於7月上市。