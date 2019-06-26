台積電續貼息 台股盤中暫失季線

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台積電持續貼息，台股大盤震盪弱勢，暫失10700點整數關卡與季線。法人表示，市場觀望週末G20川習會結果，下週台股須留意短線利多出盡。

台股今天開低震盪走弱，晶圓代工龍頭台積電持續貼息走勢，盤中電子弱勢，金融翻黑，大盤不僅失守10700點整數關卡，也暫失季線約10690點。

到10點40分，台股加權指數來到10668.25點，下跌38.47點，成交值相對萎縮來到新台幣413.90億元。電子股盤中跌0.43%，金融股小漲0.04%。

主要電子權值股漲跌互見，其中蘋概股台積電來到234.5元，跌1.68%，股王大立光來到3735元，小漲0.13%。鴻海來到平盤76.4元。

日月光投控來到61.4元，小漲0.16%。聯發科來到311元，小跌0.16%。台達電來到154元，小跌0.65%。

被動元件族群國巨來到265元，小漲0.57%。華新科來到164元，小漲0.92%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台積電貼息，加上美股收跌，台股今天盤中弱勢，市場觀望週末G20川習會結果，預期川習會可能不會有實質結果，雙方持續談判。

展望台股後市，黃國偉分析，川習會前台股有機會小反彈，季線有守，不過7月開始外資放暑假，台積電與大立光等指標電子權值股也將舉辦法說會，市場關注台積電對第3季與下半年是否旺季效應以及財測表現，川習會後下週台股須留意短線利多出盡。（編輯：楊凱翔）1080626